ÚLTIMA HORA: Tigres confirma dos sensibles bajas para el Apertura 2026 tras la Leagues Cup 2026

Tigres terminó su participación en la Leagues Cup 2026 y tras el torneo confirmó en sus redes sociales que dos futbolistas sufrieron una lesión que los mantendrá fuera del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por algunas jornadas.

Los dos jugadores de Tigres que se encuentran lesionados

Tigres informó en un comunicado que tanto César Araújo y Ozziel Herrera tienen una lesión que los mantendrá fuera de las canchas. En el caso de César, tiene un desgarro muscular en el muslo derecho y Ozziel tiene un desgarro en el nícep femoral de la pierna izquierda.

El club no reveló la gravedad de las dos lesiones por lo que su regreso dependerá de la evolución que tengan los dos futbolistas.

"REPORTE MÉDICO @christusmx

📌 Informamos a nuestra afición que César Araújo sufre un desgarro muscular en el muslo derecho, y Ozziel Herrera un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el regreso al trabajo grupal de ambos jugadores quedará sujeto a evolución".

REPORTE MÉDICO @christusmx 📌 Informamos a nuestra afición que César Araújo sufre un desgarro muscular en el muslo derecho, y Ozziel Herrera un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el regreso al trabajo grupal de ambos jugadores quedará sujeto a evolución. pic.twitter.com/LtglDjZxvN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 13, 2026

Lo que es un hecho es que Tigres no contrará con los dos futbolistas por lo menos para las siguientes dos jornadas pues en caso de tratarse de un desgarro de primer grado, el tiempo de recuperación puede ir de 2 a 3 semanas. Si es un desgarre de segundo grado, la recuperación puede ir de 4 a 6 semanas, dependiendo de la evolución de cada jugador.