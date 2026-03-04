ÚLTIMA HORA: Tigres confirma sensible BAJA para la Jornada 9 y el Clásico Regio

Este martes 3 de marzo del 2026, el conjunto de Tigres informó en sus redes sociales la sensible baja de un jugador por lesión. El futbolista es pieza clave en el equipo y por el momento no estará disponible para disputar la Jornada 9 y el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026.

El futbolista que pierde Pizarro para dos juegos claves es el mediocampista Fernando Gorriarán que no podrá tener minutos pues confirmaron que tiene una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo que lo alejará de las canchas y su regresó dependerá de la evolución que vaya teniendo.

"REPORTE MÉDICO @christusmx

Informamos a nuestra afición que Fernando Gorriarán sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo, por lo que su regreso a la actividad grupal quedará sujeto a su evolución".

REPORTE MÉDICO @christusmx 📌 Informamos a nuestra afición que Fernando Gorriarán sufre de una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo, por lo que su regreso a la actividad grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/C1NWlEjucM — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 4, 2026

Los partidos que se perdería Gorriarán por su lesión

Una baja sensible para Tigres que había usado en siete juegos de titular a Gorriarán en lo que va del Clausura 2026. El equipo no ha confirmado el tiempo qu eestaría de baja pero se espera que pueda estar fuera por lo menos por tres semanas, dependiendo de la evolución que tenga.

Por ahora, los partidos que se pierde son: