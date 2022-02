Cobertura Tigres vs Mazatlán EN VIVO | Jornada 4 del Clausura 2022

Tigres se enfrenta a Mazatán en el cierre de la actividad dominical de la cuarta jornada de la Liga BBVA MX.

La llegada de Juan Pablo Vigón a Tigres fue una petición de Miguel Herrera y gozó de la titularidad en su primer torneo; sin embargo, ha arrancado los partidos más recientes como suplente. Para el mediocampista, este hecho no ha pasado desapercibido, pero tampoco es algo que encienda las alarmas en su interior.

“Creo que me he preparado para dar todo lo que está en mis manos, no preocuparme por decisiones que no lo están. Lo que yo puedo hacer es dar mi 100%, ser un profesional 24/7, salir de los entrenamientos y cuidar mi alimentación y mi mente, trabajar extra en el gimnasio, estar pleno en mi casa con mi familia. No estoy tranquilo, porque siempre se quiere más. Si se toman otras decisiones, las respeto y estoy para sumar al equipo. Las decisiones que se tomen se acatan como buen profesional y siempre la vibra es la mejor hacia el equipo”, dijo.

Vigón arribó a San Nicolás proveniente de los Pumas, un conjunto con una plantilla de menor valor en el que no tuvo contratiempos y se convirtió, rápidamente, en un referente. Él refiere que, desde que su fichaje se concretó, era consciente de la realidad en la que se involucraba.

Vigón y las nuevas caras de Tigres

El futbolista de 30 años de edad se refirió también a los nuevos refuerzos felinos: Igor Lichnovsky y Yeferson Soteldo. Su contratación pretende apuntalar a un equipo cuya nómina lo obliga siempre a ser protagonista.

“Igor ya lleva más tiempo, se está adaptando muy bien. Soteldo se ve que es un gran jugador que viene a aportar muchísimo, estamos muy contentos con su llegada para lo que este equipo tiene que estar, que es en los primeros lugares y buscar campeonatos”, sentenció el elemento surgido del Atlas.