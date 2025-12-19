¿Playera para el Mundial 2026? Tigres presenta nueva jersey para el Clausura 2026

Este viernes 19 de diciembre del 2025, el conjunto de Tigres dio a conocer en sus redes sociales la tercera equipación del equipo para el Clausura 2026. Una edición especial que por sus colores es una edición especial que facilmente pueden usar los seguidores durante el Mundial 2026.

La tercer playera de los felinos es totalmente negra con detalles en verde que hacen sobresalir el diseño. Tiene un patron en el que se logra ver un balón.

💚🐯 Los Tigres de México somos orgullo regio nacido con pasión y forjado con trabajo. 🆕 Te presentamos nuestro Tercer Kit para el 2026. Encuéntralo en https://t.co/45UxksFo4Z . pic.twitter.com/cJ0Qtn5fqZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 19, 2025

Playera de Tigres inspirada para el Mundial 2026

Un diseño nuevo y diferente a lo que había sacado el equipo en los últimos años. El club confirmó que su playera se debe a poder celebrar el regreso del Mundial a México, por lo que los aficionados podrán usarla en los encuentros que se disputen en Monterrey de la Copa del Mundo 2026.

"Celebrando el regreso del Mundial a nuestro país. Una armadura moderna con ADN industrial, regiomontano".

De igual forma, el club detalló que el jersey refleja la energía de la ciudad y de México y detallaron que estan listos para el 2026.

"Este jersey refleja la energía de Nuevo León, y todo México. Texturas, fuerza industrial y una estética que distinguen a la afición trabajadora, orgullosa de su tierra y de su equipo. Preparados rumbo al 2026. Del Norte de México para el Mundo".

Así reaccionó la afición de Tigres a la nueva playera

La afición tiene opinión dividida de la playera del equipo. Por un lado, se encuentran felices y han dado a conocer que si buscarán adquirirla, mientras que otro sector detalló que se parece mucho a una playera de visitante de Santos.

