Tigres de Quintana Roo, avanzan en playoffs al vencer a Olmecas

Los Tigres de Quintana Roo sacaron su pase a las Series de Zona tras cinco juegos, venciendo en el último de estos, a los Olmecas de Tabasco por pizarra de 13-4, en el Estadio Beto Ávila de Cancún.

Con una ofensiva de 17 imparables y tres cuadrangulares, incluyendo uno con las bases llenas de Tito Polo, Tigres de Quintana Roo despacharon a los Olmecas de Tabasco, para instalarse en la Serie de Zona, en donde esperan rival.

Lluvia mantuvo el drama en el Olmecas vs Tigres

Tras una hora con siete minutos de suspensión debido a la lluvia, el juego se reanudó en la parte alta del primer rollo y los Olmecas timbraron primero con elevado que remolcó a Francisco Rivera, haciendo anotar a Herlis Rodriguez.

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Pero la igualada, llegó de inmediato para Tigres, cuando Olmo Rosario (3) detonó vuelacercas por el prado izquierdo ante los lanzamientos del zurdo Yoennis Yera.

La voltereta en la pizarra llegó en la cuarta tanda, con sencillo del novato Jorge Rivera, que mandó a la registradora a Tito Polo y Alexis Wilson, poniendo el enfrentamiento 3-1 a favor de Tigres.

Pero los tabasqueños igualaron el marcador en la apertura del quinto inning con una carrera timbrada por error y otra de caballito. Pero en el cierre de ese mismo giro, Tigres recuperaron la delantera con hit productor de Manuel Orduño quien mandó a Reynaldo Rodriguez al plato con la cuarta rayita para los caribeños.

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Luego los chocos volvieron a igualar el duelo en la apertura del sexto inning con imparable remolcador al jardín derecho de José Félix, mandando a Randy Romero al plato con el 4-4.

Olmo Rosario mostró que está encendido en estos playoffs y pegó su segundo jonrón de la noche y cuarto de los playoffs, por todo el jardín de en medio, recuperando la delantera para los Tigres, antes de ampliarla con Ángel Erro dando imparable que hizo anotar a Reynaldo Rodriguez quien había pegado triple.

La fatídica séptima entrada, terminó por darle la victoria a Tigres

Para el séptimo rollo, los felinos sellaron su victoria con racimo de siete carreras, donde el batazo grande fue un panorámico cuadrangular con casa llena de Tito Polo, ante el estelar relevista Fernando Salas.

La victoria por segunda noche consecutiva fue para Felipe Arredondo (2-0), en tanto que la derrota la cargó Rafael Córdova (0-1).

Tigres espera rival para el sábado, día en el que iniciará la Serie de Zona como visitante, ante la novena que resulte vencedora del compromiso entre Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, que por ahora favorece a los yucatecos, tres victorias contra dos.

