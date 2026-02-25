ÚLTIMA HORA: Tigres renueva el contrato de una de sus figuras durante el Clausura 2026

Este miércoles 25 de febrero del 2026, el conjunto de Tigres dio a conocer en sus redes sociales la renovación de una de sus figuras durante el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El jugador que ha logrado extender su vinculo con los felinos es el delantero Diego Lainez. El club dio a conocer la noticia a través de varios videos que publicó en sus redes sociales en las que mostró diferentes jugadas destacadas que ha tenido en los encuentros que ha disputado en el club.

¿Por cuánto tiempo renovó Diego Laínez?

Con información de transfermarkt, Diego Laínez tenía contrato con el club hasta el 30 de julio del 2027. Por el momento, el club no dio a conocer en sus redes sociales los años por los que renovó el atacante, pero diferentes fuentes cercanas han confirmado que el delantero habría renovado por tres años más con el club. Es por eso que los felinos tendrán en sus filas a Laínez hasta el 2030.

🐯💛 En Tigres, el futbol, la magia, el desequilibrio y el Perfil Tigre seguirán siendo '𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓'. pic.twitter.com/f6KxzlaR08 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 25, 2026

Diego Lainez ¿No fue a la Selección Mexicana para renovar con Tigres?

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Islandia fue Diego Lainez. Varios expertos deportivos aseguraron que no fue convocado porque ya tiene un lugar asegurado y el 'Vasco' habría preferido no llevarlo.

Ahora que se ha dado a conocer su renovación, podría haber sido uno de los motivos de su ausencia pues se habría quedado en el club para terminar de finalizar detalles de su extención de contrato.

Los números de Diego Lainez con Tigres

Lainez llegó a Tigres desde el 30 de enero del 2023, lleva más de tres años en el club y ha logrado marcar la diferencia en varios encuentros.

Hasta el momento, registra un total de 136 juegos disputados en el equipo en los que ha logrado marcar 13 goles y dar 23 asistencias en un total de 8888 minutos en el terreno de juego.