¡Tigres se queda a nada del primero! | Tigres vs Monterrey | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX
¡Tigres estuvo muy cerca de abrir el marcador! Tras una gran jugada colectiva, los jugadores de Tigres UANL generaron una clara oportunidad de gol frente a CF Monterrey, pero el balón terminó pasando muy cerca del arco.
