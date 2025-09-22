deportes
Tigres vs Atlas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente EN VIVO el encuentro entre los felinos y los Rojinegros desde el Estadio el Volcán este miércoles 24 de septiembre a través de TV Azteca Deportes

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Comienza la fiesta! No te pierdas la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Tigres vs Atlas en el Estadio El Volcán, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y Azteca 7 este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Tigres de la UANL
Atlas
