Tigres vs Atlético de San Luis: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El cierre del Apertura 2025 llega con dos historias totalmente opuestas. Por un lado, Tigres, con 33 puntos, nueve victorias, seis empates y solo una derrota, busca coronar una fase regular casi perfecta. El equipo de Pizarro ha demostrado carácter, equilibrio y una plantilla que responde en todos los frentes. La última jornada podría consolidar su dominio en la tabla, aunque para adueñarse del liderato necesitará que los resultados entre Cruz Azul y Toluca jueguen a su favor.

El cuadro regiomontano ha sido un ejemplo de constancia, manteniéndose invicto durante gran parte del torneo y mostrando un futbol que combina fuerza y precisión con un Ángel Correa y Juan Brunetta en un plan enorme. Tigres apunta a llegar con ritmo y confianza a la Liguilla, donde buscará refrendar su etiqueta de favorito.

En contraste, los dirigidos por Guillermo Abascal terminan su participación con apenas 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y diez derrotas. Una campaña que deja más dudas que certezas y que difícilmente será recordada por algo positivo. La falta de respuesta anímica, los errores en momentos clave y la desconexión en su futbol sellan un semestre gris. Mientras Tigres pelea por la cima, Abascal y los suyos deberán replantearse su futuro antes de volver a intentarlo.

Los 11 elegidos de Tigres

Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, Javier Aquino, Romulo Zanré, Marcelo Flores, Diego Sánchez, Ángel Correa y Gignac.

Los 11 elegidos de Atlético de San Luis

Manuel Lajud, Román Torres, Robson Alves De Barros, Juan Ramírez, Juan Sanabria, Aldo Cruz, Benjamín Galdame, Miguel García, Salles-lamonge, Sebastián Pérez Bouquet y Joao Geraldino.

