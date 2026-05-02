Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

Tigres y Chivas protagonizaron un duelo lleno de intensidad en los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX, con emociones de principio a fin.

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