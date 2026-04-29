Partidos de ida de Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca de la Liguilla del Clausura 2026
Los dos partidos de ida de los Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 2 y domingo 3 de mayo del 2026, se disputan los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y hay dos partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca Deportes.
Los partidos de ida de los Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca Deportes
El primer partido de ida de los Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca Deportes es el sábado 2 de mayo del 2026, el encuentro es Tigres vs Chivas que se disputará EN VIVO y GRATIS, se enfrentan en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Volcán.
- Tigres vs Chivas
- Fecha: sábado 2 de mayo del 2026
- Hora: 19 horas tiempo del centro de México
- DÓNDE: Estadio El Volcán.
El segundo juego que podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS es el Toluca vs Pachuca que se disputa el domingo 3 de mayo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.
- Toluca vs Pachuca
- Fecha: domingo 3 de mayo del 2026
- Hora: 19 horas tiempo del centro de México
- DÓNDE: Estadio Nemesio Diez.
Así llegan Tigres y Chivas
Para el partido de ida de los Cuartos de Final, Tigres llega ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos. El equipo cerró el torneo con una goleada a Mazatlán y busca poder mantener su buen ritmo de juego compitiendo en la Liguilla.
Por otra parte, Chivas llega de haber quedado en el segundo lugar de la tabla con 36 puntos conseguidos. El conjunto del rebaño ha sido uno de los equipos más regulares de la competición por lo que es uno de los favoritos para poder levantar el titulo del torneo.
Así llega Toluca y Pachuca
Toluca llega en el quinto lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos. Es actual bicampeón del futbol mexicano y busca pelear por el tricampeonato de la competición.
Por otra parte, Pachuca llega en el cuarto lugar con 31 puntos, por lo que se perfila a ser un equipo complicado en la Liguilla.