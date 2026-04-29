Partidos de ida de Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca de la Liguilla del Clausura 2026

Este sábado 2 y domingo 3 de mayo del 2026, se disputan los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y hay dos partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca Deportes.

Los partidos de ida de los Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca Deportes

El primer partido de ida de los Cuartos de Final que transmitirá TV Azteca Deportes es el sábado 2 de mayo del 2026, el encuentro es Tigres vs Chivas que se disputará EN VIVO y GRATIS, se enfrentan en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Volcán.



Tigres vs Chivas

Fecha: sábado 2 de mayo del 2026

Hora: 19 horas tiempo del centro de México

DÓNDE: Estadio El Volcán.

El segundo juego que podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS es el Toluca vs Pachuca que se disputa el domingo 3 de mayo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Pachuca

Fecha: domingo 3 de mayo del 2026

Hora: 19 horas tiempo del centro de México

DÓNDE: Estadio Nemesio Diez.

Así llegan Tigres y Chivas

Para el partido de ida de los Cuartos de Final, Tigres llega ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 25 puntos conseguidos. El equipo cerró el torneo con una goleada a Mazatlán y busca poder mantener su buen ritmo de juego compitiendo en la Liguilla.

Por otra parte, Chivas llega de haber quedado en el segundo lugar de la tabla con 36 puntos conseguidos. El conjunto del rebaño ha sido uno de los equipos más regulares de la competición por lo que es uno de los favoritos para poder levantar el titulo del torneo.

Así llega Toluca y Pachuca

Toluca llega en el quinto lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos. Es actual bicampeón del futbol mexicano y busca pelear por el tricampeonato de la competición.

Por otra parte, Pachuca llega en el cuarto lugar con 31 puntos, por lo que se perfila a ser un equipo complicado en la Liguilla.