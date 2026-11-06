Tigres vs Cruz Azul: Cómo ver el partido en el Estadio Universitario de la UANL, precio de los boletos

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario de la UANL, en uno de los compromisos de la Jornada 16 del Apertura 2026. Los aficionados que quieran disfrutar del encuentro desde las tribunas pueden consultar las opciones de compra a través de Boletomóvil, la boletera oficial del conjunto felino.

Sin embargo, antes de organizar la visita al Volcán, hay un dato que debes tener en cuenta: el partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque inicialmente estaba previsto para las 17:00, la Liga BBVA MX modificó el horario y mantuvo la misma fecha y sede.

¿Dónde comprar boletos para Tigres vs Cruz Azul en el Estadio Universitario?

La página del encuentro en Boletomóvil contempla una preventa exclusiva para Socio Tigre Oro y una modalidad de venta al público general. Esta última está anunciada para todos los usuarios, por lo que es la opción que deben consultar quienes buscan asistir al partido sin pertenecer a dicho programa.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Puebla Nahuel Guzman and Juan Brunetta of Tigres during the 10th round match between Tigres UANL vs (and) Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on September 26, 2026 in Monterrey Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Para revisar las entradas, puedes ingresar al sitio oficial de Tigres, dirigirte al apartado de boletos y buscar el duelo contra Cruz Azul. También puedes acceder a la ficha del encuentro en Boletomóvil, donde deberás consultar las localidades disponibles y el importe correspondiente antes de completar la compra.

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¿Cuál es el precio de los boletos para Tigres vs Cruz Azul?

En portales de terceros aparecen referencias cercanas a los 550 pesos para este encuentro. Ciertas carteleras publican un costo de 550 pesos, mientras que otras muestran opciones desde 542 pesos mexicanos, de acuerdo con la consulta realizada el 6 de noviembre.

Estas cantidades corresponden a publicaciones externas y no constituyen un tarifario oficial de Tigres por localidad. El costo final, los posibles cargos y la disponibilidad deben verificarse en la plataforma donde se adquiera la entrada.

¿Cómo comprar un boleto para Tigres vs Cruz Azul?