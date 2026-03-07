Tigres vs Monterrey | ¡INICIA el Clásico Regio! | Jornada 10 | CL 2026 | Liga MX | TV Azteca
¡Comienza uno de los partidos más esperados del fútbol mexicano! El Clásico Regio entre Tigres UANL y CF Monterrey ya está en marcha dentro de la Liga MX. La pasión, la rivalidad y la emoción se viven desde el primer minuto en este enfrentamiento que paraliza a Monterrey y a todo el fútbol mexicano.
