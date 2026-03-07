logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Revive el resumen extendido del Clásico Regio entre Tigres UANL y CF Monterrey, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. En un partido lleno de intensidad en el Estadio Universitario, el delantero francés André-Pierre Gignac marcó el gol que le dio la victoria a Tigres en uno de los clásicos más apasionantes del fútbol mexicano.

Por: Redacción Azteca Deportes

Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Tags relacionados
Rayados del Monterrey Tigres de la UANL