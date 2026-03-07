Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes
Revive el resumen extendido del Clásico Regio entre Tigres UANL y CF Monterrey, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. En un partido lleno de intensidad en el Estadio Universitario, el delantero francés André-Pierre Gignac marcó el gol que le dio la victoria a Tigres en uno de los clásicos más apasionantes del fútbol mexicano.
Tigres vs Monterrey | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes