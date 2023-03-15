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Fútbol

Tigres avanza a los Cuartos de Final de la Concachampions

Los Tigres jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions, luego de empatar en el marcador global 1-1 contra el Orlandy City, en territorio estadounidense

Tigres festeja gol Orlando City Octavos de Final Concachampions
|mexsport

Escrito por: Omar Moro

Los Tigres están en Cuartos de Final. A pesar del empate en el global de 1-1, contra el Orlandy City de la MLS, los felinos se instalaron en la siguiente ronda de la Concachampions gracias al gol de visitante, y así soñar con volver al Mundial de Clubes, torneo en el que terminaron en segundo lugar, luego de caer en la Gran Final contra el Bayern Munich en el 2021.

El tanto de los universitarios fue obra de Sebastián Córdova, quien bajó el balón dentro del area y con la pierna izquierda remató a primer poste para vencer a Gallese, un viejo conocido de la Liga Mx, pues fue portero de los Tiburones de Veracruz.

Al final del encuentro los Tigres sufrieron de más, pues a un minuto del final Ercan Kara empató en encuentro, y tuvieron un par de opciones más que casi dejan fuera a los felinos del torneo. Ahora, los regiomontanos se medirán en los Cuartos de Final contra Pachuca o el Motaga de Honduras, duelo que va 0-0 en el global y que se juega este jueves 16 de marzo.

Previa Tigres vs Orlando City | Octavos de Final Concachampions

Luego de empatar sin goles en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions, los Tigres tendrán que visitar al Orlando Ciy para buscar su pase a la siguiente fase del torneo continental, en el Orlando City Stadium, en punto de las 6:15 PM (tiempo del centro de México).

A diferencia de torneos como la Champions League, en el torneo de clubes de la Concacaf si hay gol de visitante, durante las rondas de 8vos, Cuartos de Final y Semifinales. Hasta la gran final este criterio se borra. Esto quiere decir que en caso de que los felinos anoten un tanto, los de la MLS necesitan dos para poder avanzar.

Estadísticas Tigres vs Orlando City EN VIVO | Concachampions

Alineaciones confirmadas Tigres vs Orlando City | Concachampions

Orlando City

Portero: P. Gallese
Defensas: M. Halliday, R- Schlegel, R. Jansson y L. Petrasso
Medios: M. Pereyra, C. Araújo,F. Torres, M. Ojeda, I. Angulo
Delanteros: R.Enrique

Tigres

Portero: N. Guzmán
Defensas: J. Angulo, Samir, I. Lichnovsky y J. Aquino
Medios: G. Pizarro, Rafael Carioca, L. Quiñones, F. Córdova y F. Gorriarán
Delanteros: N. Ibañez

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