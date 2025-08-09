Tigres vs Puebla EN VIVO y GRATIS transmisión partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto del 2025, inicia la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 y el encuentro encargado de iniciar con las actividades es el Tigres vs Puebla en el Estadio Universitario en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Un juego que genera mucha expectativa pues se van a enfrentar dos equipos que lograron avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup. Además, Tigres se encuentra en la parte alta de la tabla del Apertura 2025, ocupando el tercer puesto con 6 puntos tras dos victorias en sus primeros dos encuentros (Los felinos no han disputado su encuentro de la Jornada 1). Por su parte, Puebla lucha en la parte baja, ubicado en la posición 14 con 3 puntos, producto de una victoria y dos derrotas.

Últimos cinco resultados entre Tigres vs Puebla

Tigres ha dominado el historial reciente, con 4 victorias y 1 empate en los últimos cinco enfrentamientos, consolidándose como favorito en este duelo.

04/04/2025 - Puebla 0-0 Tigres

05/10/2024 - Tigres 1-0 Puebla.

31/07/2024 - Tigres 2-1 Puebla (Leagues Cup).

29/03/2024 - Puebla 2-3 Tigres.

03/12/2023 - Tigres 3-0 Puebla.