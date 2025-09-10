Tigres vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

No te pierdas el regreso de la Liga BBVA MX con el espectacular partido entre Tigres de Ángel Correa y el León de James Rodríguez en la Jornada 8 del Apertura 2025, el cual podrás disfrutar completamente en vivo a través de aztecadeportes.com y Azteca 7 este sábado 13 de septiembre en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.