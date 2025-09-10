deportes
Tigres vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre Tigres y León de la Jornada 8 del Apertura 2025 a través de TV Azteca Deportes este sábado 13 de septiembre

Eduardo Camarena
Liga MX
No te pierdas el regreso de la Liga BBVA MX con el espectacular partido entre Tigres de Ángel Correa y el León de James Rodríguez en la Jornada 8 del Apertura 2025, el cual podrás disfrutar completamente en vivo a través de aztecadeportes.com y Azteca 7 este sábado 13 de septiembre en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.

León
Tigres de la UANL
