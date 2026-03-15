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Tigres vs Querétaro | ¡ACHIQUE BRUTAL de Nahuel Guzmán! | Jornada 11 | Clausura 2026 | Liga MX

Nahuel Guzmán aparece con un achique espectacular para evitar el primer gol de Querétaro. El arquero de Tigres reaccionó a tiempo y salvó a su equipo en un mano a mano que pudo cambiar el rumbo del partido.

Por: Azteca Deportes

Nahuel Guzmán aparece con un achique espectacular para evitar el primer gol de Querétaro. El arquero de Tigres reaccionó a tiempo y salvó a su equipo en un mano a mano que pudo cambiar el rumbo del partido.

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