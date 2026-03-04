logo deportes horizontal
Tigres vs Rayados de Monterrey Clásico Regio EN VIVO y GRATIS, Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre los universitarios y los Rayados en la décima fecha del futbol mexicano desde el espectacular Estadio Universitario El Volcán

Por: Eduardo Camarena

¡Continúan las emociones del futbol mexicano! Disfruta completamente en vivo y gratis el partido Tigres vs Rayados de Monterrey en una ediciópn más del Clásico Regio correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, en donde los felinos buscarán escalar a las primeras posiciones de la tabla general.

Recuerda que este partido podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El duelo entre Tigres y Rayados se llevará a cabo este sábado 7 de marzo de 2026 en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México.

