Tigres vs Toluca EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre Toluca y Tigres, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

La cita es este sábado 17 de enero en punto de las 6:50 pm del tiempo del centro de México.