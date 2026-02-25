Todos los goles de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX | Video completo
La Jornada 7 del Clausura 2026 dejó emociones al límite, goles espectaculares y actuaciones individuales que marcaron la diferencia en el futbol mexicano. Los equipos comienzan a perfilar su camino rumbo a la liguilla, mientras las ofensivas se roban los reflectores con anotaciones de gran calidad. En esta fecha se vivieron partidos intensos, remontadas, goleadas y definiciones que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento. Desde disparos de larga distancia hasta definiciones dentro del área, el talento ofensivo quedó demostrado en cada cancha.
Goles que marcaron la Jornada 7Entre los momentos más destacados se encuentran anotaciones clave que cambiaron el rumbo de los encuentros y confirmaron el gran momento de varios futbolistas del torneo. Algunos equipos aprovecharon su poder ofensivo para escalar posiciones, mientras otros dejaron dudas en su funcionamiento defensivo.
La jornada también dejó actuaciones individuales sobresalientes que podrían influir en la pelea por el título, consolidando a varios jugadores como figuras del campeonato.