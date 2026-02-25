Todos los goles de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX | Video completo

Goles que marcaron la Jornada 7Entre los momentos más destacados se encuentran anotaciones clave que cambiaron el rumbo de los encuentros y confirmaron el gran momento de varios futbolistas del torneo. Algunos equipos aprovecharon su poder ofensivo para escalar posiciones, mientras otros dejaron dudas en su funcionamiento defensivo.

La jornada también dejó actuaciones individuales sobresalientes que podrían influir en la pelea por el título, consolidando a varios jugadores como figuras del campeonato.