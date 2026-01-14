ÚLTIMA HORA: Toluca confirma baja de FIGURA para el Clausura 2026

Este martes 13 de enero del 2026, el conjunto de Toluca dio a conocer la sensible BAJA de una de las figuras del equipo, clave para el bicampeonato para las primeras jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

El jugador con el que no podrá contar Mohamed es con el delantero Alexis Vega, el futbolista será baja por un promedio de cuatro a seis semanas, pro lo que se perderá varios partidos clave y ser convocado con la Selección Mexicana.

"El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedemiento artroscópico.

El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas.

El club estará atento a su progreso y le desea una pronta y exitosa recuperación".

Los juegos que se perdería Alexis Vega con el Toluca

Con el tiempo de recuperación que tendrá Alexis Vega, los juegos que se perderá el delantero con los diablos rojos del Toluca son:



Jornada 2: Toluca vs Santos miércoles 14 de enero del 2026

Jornada 3: Tigres vs Toluca sábado 17 de enero del 2026

Jornada 4: Puebla vs Toluca viernes 30 de enero del 2026

Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul sábado 7 de febrero del 2026

Jornada 6: Toluca vs Tijuana Viernes 13 de febrero del 2026

Jornada 7: Necaxa vs Toluca sábado 21 de febrero del 2026

En caso de que se complique su recuperación se podría tardar más o regresar para unos juegos antes.

De igual forma, Alexis no podrá ser convocado para los juegos de la Selección Mexicana, encuentro clave para Javier Aguirre que busca empezar a tener una base de la selección con jugadores de la Liga BBVA MX al no poder convocar jugadores de europa por no ser fecha FIFA.

Por ahora, no podrá estar para los juegos ante Panamá y Bolivia.