ÚLTIMA HORA: Toluca confirma el precio de los boletos para la final de Concachampions vs Pachuca

Este martes 12 de mayo del 2026, el conjunto de Toluca confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para la final de Concachampions vs Pachuca.

Precio de los boletos para el Toluca vs Pachuca final de Concachampions 2026

Para la final de Concachampions Toluca vs Pachuca los precios van desde 600 pesos el más barato hasta 2700 pesos el más caro.

Los precios de la final son:



Trib. Diablos N3 $600

Trib. Diablos N2-N1 $660

General N2 $750

General N1 $900

Preferente N2 $1,050

Preferente N1 $1,200

Escarlata Alta $1,200

Plateas $1,410

Vid Eurus $2,700

🚨Abonados, ya está lista la preventa para la final de la Concacaf Champions Cup 🔥 Nos vemos en el Nemesio Diez: https://t.co/7dFniAKjz3 pic.twitter.com/vGRUcRq7mj — Toluca FC (@TolucaFC) May 12, 2026

¿Cuándo se juega la final de Toluca vs Tigres?

La gran final de Concachampions, Toluca vs Tigres se va a disputar el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Díez en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México.

Toluca vs Tigres

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

hora: 18:00 horas tiempo del centro de México.

Dónde: Estadio Nemesio Díez

Así llegaron Toluca y Tigres a la Final de Concachampions

Toluca entró directo en Octavos de Final y en las siguientes fases dominó a los equipos de la MLS. En Octavos logró eliminar a San Diego FC con un marcador global de 6-3 (2-3 ida, 4-0 vuelta), para Cuartos de Final, enfrentó a LA Galaxy con un marcador global 7-2 (4-2 casa, 3-0 visita) y en semifinales se enfrentaron al LAFC logrando ganar 5-2 marcador global (1-2 ida en Los Ángeles, 4-0 vuelta en el Nemesio Díez).

Por otra parte, Tigres empezó desde la Primera Ronda venciendo a Forge FC global 4-1 (0-0 ida, 4-1 vuelta), en Octavos de Final se enfrentaron ante FC Cincinnati, lograron ganar 5-4 (0-3 ida, 5-1 vuelta). Para Cuartos de Final se enfrentaron ante Seattle Sounders quedando empatados 3-3 en el marcador global pero avanzó por goles de visitante (2-0 casa, 1-3 visita)

Por último, en las Semifinales se enfrentó ante Nashville SC ganando 2-0 en el marcador global, quedando 1-0 ida y 1-0 vuelta.

