OFICIAL: Toluca conoce a su rival para este nuevo título internacional

Así como Toluca ya conoce a sus posibles rivales de Conmebol para el Derbi de las Américas, ahora se conoció cómo quedó definido el camino que deberá recorrer en la Copa Intercontinental 2026. Los Diablos Rojos ya tienen identificados a los equipos que podrían cruzarse en una competencia que tendrá al PSG esperando en la gran final.

Mientras Toluca es el líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la Jornada 9, el conjunto escarlata también se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional. El campeón de la Concacaf disputará las fases finales de la Copa Intercontinental y ya conoce a su rival de la Copa Challenger en caso de ganar el Derbi de las Américas.

Toluca es favorito a ganar la Leagues Cup|Crédito: @TolucaFC / X

Los posibles rivales de Toluca en la Copa Intercontinental

El equipo mexicano tendrá que superar el primer encuentro por el Derbi de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores para continuar con vida en la competencia. En caso de conseguirlo, avanzará a la Copa Challenger de la FIFA, donde se enfrentará al campeón de la zona África-Asia-Pacífico.

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El campeón de esa región es Mamelodi Sundowns. El conjunto sudafricano consiguió el título después de superar a Al-Ahli, que previamente había eliminado al Auckland FC. Por lo tanto, Toluca deberá ganar dos partidos para alcanzar la definición ante el Paris Saint-Germain.

El cuadro de la #FIFAIntercontinentalCup va tomando forma. 🔢 pic.twitter.com/1Yu9OrwpUL — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 21, 2026

Los posibles rivales de Toluca de Conmebol para el Derbi de las Américas

Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Estudiantes de La Plata son los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores. Tres equipos brasileños y uno argentino siguen en carrera por el título sudamericano, y el campeón será quien enfrente a Toluca en el Derbi de las Américas de la FIFA.

El camino está marcado: primero tendrá que enfrentar al campeón de la Copa Libertadores en el Derbi de las Américas y posteriormente, si consigue avanzar, medirse ante Mamelodi Sundowns en la Copa Challenger.

Los semifinalistas de la Copa Libertadores son Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Estudiantes de La Plata.|Toluca FC

El último obstáculo sería el PSG, campeón de la UEFA Champions League y equipo que ya tiene asegurado su lugar en la final de la Copa Intercontinental 2026.

La Gran Final de la Copa Intercontinental está programada para diciembre de 2026 (fecha exacta por confirmar), donde el Paris Saint-Germain (PSG) espera directamente como campeón de Europa al que gane de las otras confederaciones, con Toluca representando a la Concacaf.

