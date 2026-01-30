logo deportes horizontal
Toluca se refuerza con BOMBAZO europeo para el Clausura 2026

El conjunto de Toluca sorprendió a todos al confirmar en sus redes sociales un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Escudo del Toluca
Notas,
Liga MX Femenil

Escrito por:  Iván Vilchis

Este jueves 29 de enero del 2026, el conjunto del Toluca Femenil dio a conocer en sus redes sociales un nuevo refuerzo proveniente de Europa para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX .

Las Diablas dieron a conocer que Sofía Jakobsson es nueva jugadora del equipo. La delantera de Suecia llega al futbol mexicano a sus 35 años de edad para tener minutos en el futbol mexicano y convertirse en la goleadora del equipo.

Los números de Sofía Jakobsson

Sofía Jakobsson es una delantera experimentada que con su llegada a Toluca se podría convertir en una de las referentes del equipo. Es delantera versátil, capaz de jugar por las bandas o partiendo desde el centro, preferentemente en la banda izquierda. Se destaca por su velocidad, capacidad de dribbling preciso en giros amplios y sprint controlado rápido, lo que la hace efectiva en transiciones ofensivas y contragolpes.

A sus 35 años, su experiencia la hace una jugadora confiable en ligas competitivas, con un pie derecho dominante y una altura de 174 cm que ayuda en el juego aéreo.

Los números de Sofía en sus diferentes clubes

Club
 Periodo
 Apariciones
 Goles
London City Lionesses
2024-2026
 17
 3
San Diego Wave FC
2022-2024
 45
 4
Bayern München
2021
 5
 1
Real Madrid
2020-2021
33
8
CD Tacón
2019-2020
22
7
Montpellier
2014-2019
98
55
BV Cloppenburg
2013-2014
25
6
Chelsea
2013
14
7
FK Rossiyanka
2011-2013
20
13
Umeå IK
2008-2011
63
24

Con su selección, ha logrado disputar un total de 167 juegos en los que ha marcado 23 goles. Una jugadora que ha logrado marcar la diferencia.

