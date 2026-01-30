Toluca se refuerza con BOMBAZO europeo para el Clausura 2026
El conjunto de Toluca sorprendió a todos al confirmar en sus redes sociales un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este jueves 29 de enero del 2026, el conjunto del Toluca Femenil dio a conocer en sus redes sociales un nuevo refuerzo proveniente de Europa para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX .
Las Diablas dieron a conocer que Sofía Jakobsson es nueva jugadora del equipo. La delantera de Suecia llega al futbol mexicano a sus 35 años de edad para tener minutos en el futbol mexicano y convertirse en la goleadora del equipo.
Los números de Sofía Jakobsson
Sofía Jakobsson es una delantera experimentada que con su llegada a Toluca se podría convertir en una de las referentes del equipo. Es delantera versátil, capaz de jugar por las bandas o partiendo desde el centro, preferentemente en la banda izquierda. Se destaca por su velocidad, capacidad de dribbling preciso en giros amplios y sprint controlado rápido, lo que la hace efectiva en transiciones ofensivas y contragolpes.
A sus 35 años, su experiencia la hace una jugadora confiable en ligas competitivas, con un pie derecho dominante y una altura de 174 cm que ayuda en el juego aéreo.
Los números de Sofía en sus diferentes clubes
| Club
| Periodo
| Apariciones
| Goles
|London City Lionesses
|2024-2026
| 17
| 3
|San Diego Wave FC
|2022-2024
| 45
| 4
|Bayern München
|2021
| 5
| 1
|Real Madrid
|2020-2021
|33
|8
|CD Tacón
|2019-2020
|22
|7
|Montpellier
|2014-2019
|98
|55
|BV Cloppenburg
|2013-2014
|25
|6
|Chelsea
|2013
|14
|7
|FK Rossiyanka
|2011-2013
|20
|13
|Umeå IK
|2008-2011
|63
|24
Con su selección, ha logrado disputar un total de 167 juegos en los que ha marcado 23 goles. Una jugadora que ha logrado marcar la diferencia.
