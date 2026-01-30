Toluca se refuerza con BOMBAZO europeo para el Clausura 2026

Este jueves 29 de enero del 2026, el conjunto del Toluca Femenil dio a conocer en sus redes sociales un nuevo refuerzo proveniente de Europa para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX .

Las Diablas dieron a conocer que Sofía Jakobsson es nueva jugadora del equipo. La delantera de Suecia llega al futbol mexicano a sus 35 años de edad para tener minutos en el futbol mexicano y convertirse en la goleadora del equipo.

Los números de Sofía Jakobsson

Sofía Jakobsson es una delantera experimentada que con su llegada a Toluca se podría convertir en una de las referentes del equipo. Es delantera versátil, capaz de jugar por las bandas o partiendo desde el centro, preferentemente en la banda izquierda. Se destaca por su velocidad, capacidad de dribbling preciso en giros amplios y sprint controlado rápido, lo que la hace efectiva en transiciones ofensivas y contragolpes.

A sus 35 años, su experiencia la hace una jugadora confiable en ligas competitivas, con un pie derecho dominante y una altura de 174 cm que ayuda en el juego aéreo.

Los números de Sofía en sus diferentes clubes



Club

Periodo

Apariciones

Goles

London City Lionesses

2024-2026

17

3

San Diego Wave FC

2022-2024

45

4

Bayern München

2021

5

1

Real Madrid

2020-2021

33

8

CD Tacón

2019-2020

22

7

Montpellier

2014-2019

98

55

BV Cloppenburg

2013-2014

25

6

Chelsea

2013

14

7

FK Rossiyanka

2011-2013

20

13

Umeå IK

2008-2011

63

24



Con su selección, ha logrado disputar un total de 167 juegos en los que ha marcado 23 goles. Una jugadora que ha logrado marcar la diferencia.