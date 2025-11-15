Toluca firma a futbolista previo a la Liguilla del Apertura 2025

Este sábado 15 de noviembre del 2025, el conjunto de Toluca dio a conocer en sus redes sociales que ha logrado renovar el contrato de su portero Luis Manuel García Palomera.

La noticia llega previo a que se dispute el Play In y los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025. Los diablos dieron a conocer su renovación del portero a través de un video en el que muestran como la afición pedía que renovaran a Luis García y con momentos de sus atajadas más destacadas.

RENOVADO. ✍️ Su nombre artístico es Luuuuuuis. pic.twitter.com/8XeDsHFTRa — Toluca FC (@TolucaFC) November 15, 2025

De igual forma, los Diablos subieron un video de sus futbolistas celebrando en un avión que el portero se queda con el equipo cantando "No se va, no se va", dejando clara la gran unión que hay en el vestuario del equipo.

La afición de Toluca agradece la renovación de Luis García

Los aficionados de los diablos llevaban varias semanas pidiendo que el jugador se quedara en el equipo, es por que al dar a conocer la noticia de que se queda en el club, la publicación se llenó de comentarios agradeciendo y reconociéndole al club por mantener a Luis García en el equipo pues es considerado figura clave del plantel luego de conseguir su onceavo título en su historia.

Algunos de los comentarios que se pueden leer son:



"TANTAS VECES TE LO PEDÍ CABRON GRACIAS"

"Mi portero número 1."

"Fundamental la liguilla pasada, totalmente merecido."

"Te quiero muchísimo, cabrón. Nuestro portero más ganador después de tristante y que la cuenten como quieran."

"Bien merecido Luis Garcia"

Los números de Luis García con Toluca

Luis García registra un total de 136 partidos disputados con el Toluca, en los que acumula un total de 11,922 minutos en el terreno de juego. Ha recibido un total de 170 goles y ha conseguido mantener su portería en cero en 36 encuentros.

En el Apertura 2025 ha tenido una fuerte competencia interna con Hugo González pues ha logrado tener minutos en solo ocho encuentros del torneo.

