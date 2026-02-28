Toluca 2-0 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Continua la actividad de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer partido en disputarse este sábado 28 de febrero del 2026 es el Toluca vs Chivas.



Toluca vs Chivas

17 horas tiempo del centro de México

Estadio Nemesio Díez

Así puedes ver el Toluca vs Chivas EN VIVO y GRATIS

El juego de Toluca vs Chivas lo puedes ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca desde las 16:50 horas tiempo del centro de México.

El juego será narrado por Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

Así llegan el Toluca y Chivas

Un partido bastante llamativo entre dos equipos que se ubican en los primeros lugares de la tabla. El Rebaño llega de perder su invicto ante Cruz Azul pero se mantiene en el primer lugar de la tabla con 18 puntos.

Por su parte, Toluca es de los pocos equipos que quedan invictos en el torneo con 15 puntos conseguidos hasta el momento. Los dos clubes buscaran la victoria para mantenerse dentro de los primero lugares de la tabla.