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Toluca vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido entre los Diablos Rojos y La Fiera en la Jornada 17, en donde los Esmeraldas tienen una última opción de meterse a Liguilla

Por: Eduardo Camarena

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Toluca vs León correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Nemesio Díez, en lo que será uno de los mejores partidos de esta fecha.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México este miércoles 22 de abril.

La Bombonera será el escenario en donde los Diablos Rojos buscarán mantenerse en el top 4 de la tabla general para tener ventaja en la Liguilla, mientras que La Fiera debe ganar y esperar otros resultados para meterse a la Fiesta Grande.

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