Toluca vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Los Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa se enfrentarán en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA y aquí puedes seguir el resultado
¿Dónde se jugará el Diablos Rojos del Toluca vs Rayos del Necaxa?
El último partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa. El compromiso se disputará en el Estadio Nemesio Diez y está programado para arrancar a las 7:10 p.m.
¿Quién será el árbitro del Diablos Rojos del Toluca vs Rayos del Necaxa?
El partido entre Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa será arbitrado por Jesús Rafael López Valle. Los abanderados serán Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Jair de Jesús Sosa García. El cuarto árbitro del partido será Maximiliano Quintero Hernández.