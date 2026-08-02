Toluca vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 2 de agosto, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Toluca vs Necaxa

¿Dónde se jugará el Diablos Rojos del Toluca vs Rayos del Necaxa?

El último partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa. El compromiso se disputará en el Estadio Nemesio Diez y está programado para arrancar a las 7:10 p.m.

¿Quién será el árbitro del Diablos Rojos del Toluca vs Rayos del Necaxa?

El partido entre Diablos Rojos del Toluca y los Rayos del Necaxa será arbitrado por Jesús Rafael López Valle. Los abanderados serán Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Jair de Jesús Sosa García. El cuarto árbitro del partido será Maximiliano Quintero Hernández.