Toluca vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy domingo 26 de octubre; marcador online

Este domingo 26 de octubre del 2025, el último encuentro que se va a disputar es el Toluca vs Pachuca correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El encuentro se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.

Un partido importante para ambos equipos. En el caso de los Diablos, necesitan la victoria o empatar para poder tener el liderato al tener 32 puntos y estar igualado con Tigres y Cruz Azul.

En caso de ganar, tendrían nuevamente la ventaja por una jornada más, complicándole el panorama a los demás equipos que buscan ser lideres.

Por su parte, Pachuca llega en el octavo lugar con 21 puntos conseguidos. Requiere el triunfo para ponerse en el sexto lugar de la tabla, seguir en la pelea por un lugar directo a la Liguilla.

Un juego que promete emociones con dos equipos que buscaran meter goles, marcar la diferencia e imponerse en el terreno de juego.