Toluca vs Rayados de Monterrey en vivo: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025; HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online
El campeón del futbol mexicano recibe a los Rayados de Monterrey en un duelo que parece de liguilla, sigue en vivo el resultado por la página de TV Azteca Deportes.
Compromiso entre dos candidatos al título del Torneo Apertura 2025; los Diablos Rojos del Toluca recibirán en el Nemesio Diez a los Rayados de Monterrey. El dos contra el tres de la clasificación general se verán las caras en un duelo que parece de liguilla y podrás disfrutar el resultado EN VIVO por TV Azteca Deportes.
De momento, los pupilos de Antonio Mohamed tienen 19 unidades y podrían alcanzar en unidades al conjunto de la Sultana del Norte si logran vencerlos en el Infierno. Por otro lado, el equipo de Domenec Torrent aspira al triunfo y meterle presión a un Cruz Azul que le robó el liderato la semana pasada.