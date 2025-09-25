Toluca vs Rayados de Monterrey en vivo: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025; HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online

Compromiso entre dos candidatos al título del Torneo Apertura 2025; los Diablos Rojos del Toluca recibirán en el Nemesio Diez a los Rayados de Monterrey. El dos contra el tres de la clasificación general se verán las caras en un duelo que parece de liguilla y podrás disfrutar el resultado EN VIVO por TV Azteca Deportes.

De momento, los pupilos de Antonio Mohamed tienen 19 unidades y podrían alcanzar en unidades al conjunto de la Sultana del Norte si logran vencerlos en el Infierno. Por otro lado, el equipo de Domenec Torrent aspira al triunfo y meterle presión a un Cruz Azul que le robó el liderato la semana pasada.