Toluca vs Santos Laguna: Alineaciones de la Jornada 2 del Clausura 2026

El Clausura 2026 tendrá este miércoles 14 de enero su cierre de la Jornada 2 con el duelo entre Toluca y Santos Laguna, desde la cancha del Estadio Nemesio Diez, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

El encuentro marcará la presentación de Toluca ante su afición tras el bicampeonato, en lo que será su primer partido como local en el Clausura 2026. Los Diablos Rojos llegan luego de iniciar el certamen con una victoria 1-0 como visitantes frente a Monterrey, resultado definido con anotación de Helinho y un penal atajado por Hugo González.

Por su parte, Santos Laguna comenzó el Clausura 2026 con una derrota 3-1 en casa ante Necaxa, resultado que lo coloca momentáneamente en el último lugar de la tabla tras la Jornada 1.

Movimientos de mercado de ambos equipos para el Clausura 2026

Ambos clubes presentaron movimientos relevantes en el mercado, Toluca optó por mantener la base del plantel y realizar incorporaciones puntuales para reforzar, entre las altas se encuentran Sebastián Córdova, procedente de Tigres; Pavel Pérez, quien se suma para reforzar las bandas, y Jorge Díaz Price, mediocampista que regresa a la Primera División tras su paso por Cancún FC.

En el caso de Santos Laguna, el club presentó una renovación amplia del plantel, con la incorporación de seis refuerzos, llegaron Lucas Di Yorio, delantero con experiencia previa en la Liga MX; Ezequiel Bullaude, mediocampista ofensivo argentino; Carlos Gruezo, mediocentro ecuatoriano; Efraín Orona, defensor central; Kevin Picón, lateral formado en el futbol español, y Kevin Balanta, cuya opción de compra fue ejercida tras permanecer en la plantilla.

Alineación Toluca

Luis García (#22, FM), Antonio Briseño (#3, FM), Andrés Pereira (#6, NFM), Jesús Gallardo (#20, FM), Francisco Pumpido (#187, FM), Franco Romero (#5, NFM), Nicolás Castro (#8, NFM), Jesús Angulo (#10, FM), Marcel Ruiz (#14, FM), Helio Nunes (#11, NFM) y Joao Dias (#26, NFM).

Alienación Santos

Carlos Acevedo (#1, FM), Bruno Amione (#2, NFM), Efraín Orona (#14, FM), Óscar Ortega (#19, FM), Kevin Picón (#22, FM), Javier Güemez (#6, FM), Ezequiel Bullaude (#10, NFM), Carlos Gruezo (#11, NFM), Francisco Villalba (#21, NFM), Ramiro Sordo (#26, NFM) y Lucas Di Yorio (#9, NFM).