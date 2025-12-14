Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO la Final de Ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Hoy domingo 14 de diciembre del 2025, se define al campeón del futbol mexicano del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con la final de vuelta Toluca vs Tigres y podrás ver el juegto totalmentre EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes .

El encuentro de la final de vuelta entre Toluca vs Tigres lo podrás ver por TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El partido arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diezy contará con el analisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Se define al próximo CAMPEÓN en el Infierno 👹🆚🐯 La GRAN FINAL de la Liga MX: Toluca vs Tigres, se vive en Azteca Deportes 🤩 #FinalBotanera ⁣

⁣

📅 Domingo 14 de diciembre

🕖 6:50 PM

📺 @AztecaSiete y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba ⁣⁣⁣

📱 APP… pic.twitter.com/9GnISzmf4i — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Así llegan Toluca y Tigres a la final

Para la final de vuelta, Toluca, actuales campeones del futbol mexicano buscan el bicampeonato y cierran la serie en su estadio, por lo que intentaran hacer pasar a los felinos un infierno.

Llegan con una desventaja de 1-0 en el marcador, por lo que estan obligados a poder ganar el encuentro por lo menos por una diferencia de un gol para empatar el marcador global del encuentro. En caso de un empate o derrota, Tigres levantaría el titulo.

Por ahora, no se conoce si Alexis Vega tendrá minutos en el juego. Mohamed tendrá que hacer los cambios necesarios para buscar remontar el marcador.

Por su parte, Tigres con una ligera ventaja de 1-0 al ganar en el juego de ida con un gol de Ángel Correa, van a buscar al Nemesio Diez levantar su noveno titulo de la mano de sus figuras Gignac y Nahuel Guzmán.

Los felinos llegan de eliminar a Xolos en Cuartos de Final al remontar un 3-0 en el juego de vuelta y de dejar fuera a Cruz Azul en Semifinales al empatar 2-2 en el marcador global.