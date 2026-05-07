Fecha y horario del Toluca vs Tigres Final de la Concachampions 2026

Este jueves 7 de mayo del 2026, se confirmó la fecha y el horario de la final de la Concachampions 2026 entre Toluca vs Tigres.

El encuentro se va a disputar el sábado 30 de mayo del 2026 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Díez. La Concacaf confirmó la hora y la sede a través de un comunicado publicado en su página web.

"Concacaf ha confirmado que la Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 se disputará el sábado 30 de mayo a las 7 p.m. ET (5 p.m. local). La culminación de esta edición de la principal competencia regional de clubes masculinos enfrentará a Deportivo Toluca FC como anfitrión de Tigres UANL en el Estadio Nemesio Díez".

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Toluca vs Tigres

Fecha: sábado 30 de mayo del 2026

Hora: 17 horas tiempo del centro de México

Dónde: Estadio Nemesio Díez

Ambos equipos buscan poder levantar el título pues el ganador de la Copa de Campeones Concacaf 2026 asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029, además de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

¿Por qué se va a jugar en el Estadio Nemesio Díez?

La Concachampions informó en su comunicado el motivo por el cual se jugará en el Estadio Nemesio Díez. El motivo se debe por la tabla acumulada del torneo, excluyendo la primera ronda. Por lo que los dos equipos registran 12 puntos por las victorias que tuvieron pero los diablos tienen una diferencia de goles mayor.

Deportivo Toluca FC (12pts, +11dg)

Tigres UANL (12pts, +3dg)

Nos vemos el 30 a las 5️⃣ 👹 CREE SIEMPRE pic.twitter.com/EKkNnmEn5w — Toluca FC (@TolucaFC) May 7, 2026

Así llegan Toluca y Tigres

Toluca logró llegar a la Final con una remontada contra Los Angeles FC, asegurando el resultado con un marcador global de 5-2. Los diablos eliminaron al LA Galaxy en los Cuartos de Final y al debutante en la Copa de Campeones, San Diego FC, en los Octavos de Final. Toluca cuenta con dos títulos previos de la Copa de Campeones, obtenidos en 1968 y 2003.

Por su parte, Tigres UANL llegó a la Final tras una victoria global de 2-0 sobre Nashville SC en las Semifinales. Los universitarios eliminaron a Seattle Sounders en los Cuartos de Final y FC Cincinnati en los Octavos de Final.