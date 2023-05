‘Toto’ Salvio critica a Archundia por visitar al América en semana de Clásico

El trabajo de César Ramos como silbante en el partido entre el América y los Pumas fue duramente criticado por un sector de la afición universitaria y, a esta postura, se sumaron algunos de los futbolistas que defienden la misma camiseta, como Eduardo Salvio.

“Sobre el árbitro, todo el mundo lo vio. Hay ocasiones, situaciones en el partido, que no nos favorecieron. Hay una jugada de falta en el borde del área y no cobran amarilla, o la patada al ‘Chino’ Huerta , que se le tiran a matar. Son situaciones que no podemos manejar”, dijo resignado, al término del Clásico Capitalino.

Antonio Mohamed cree que México puede ser campeón del mundo en 2026: “Hay que soñar”

Archundia tuvo todo el año para visitar al América

En la semana, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Liga BBVA MX, Armando Archundia, fue visto durante su llegada al Club América, algo que fue cuestionado por el ’10' de los felinos.

“Es algo que no lo entiendo, es algo que no puede pasar. Tiene todo el año para ir a visitar iba justo antes de jugar un clásico. No sé si influye o no, pero estoy seguro de qué está mal”, reflexionó.

Molesto y cansado, el atacante argentino se abstuvo de hacer alguna acusación directa en contra del América, pero sí dejó la duda ‘sobre la mesa’ y recordó otros episodios de división entre el gremio arbitral y los Pumas.

“Hoy se dieron situaciones que, no sé si es por ser América o qué, pero ya en el torneo, tuvimos situaciones que no nos favorecieron y jugando de local. No voy a decir que es el América o León, puede ser América o cualquier equipo, pero no nos favorecieron”, comentó.

Pese a la manifiesta inconformidad con Ramos y compañía, Salvio no dejó de ser autocrítico y detalló los puntos que, piensa, aún debe mejorar la escuadra con sede en El Pedregal.

“Tenemos que ocuparnos de las cosas que realmente nos podemos ocupar: jugar bien, tratar de rendir, tratar de sacar al equipo adelante y no pensar en esas cosas, pero sí está mal”, analizó.

Y aunque llegan con vida a la decimoséptima y última fecha del campeonato, los Pumas visitarán al Monterrey, que marcha líder, por lo que ‘Toto’ no se aventuró a garantizar la clasificación al repechaje de la Liga BBVA MX.

“Nosotros estamos comprometidos desde el día uno, intentando ganar todos los partidos. No por ser el último partido, vamos a decir ‘vamos a ganar’. Todos los partidos que hay, a veces salía veces no, pero sí que nos estamos jugando la clasificación en ese partido”, concluyó.

