Tottenham vs Atlético de Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de vuelta de la Champions League; marcador online

Este miércoles 18 de marzo se disputan los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League y uno de los encuentros que falta por definirse es el Tottenham vs Atlético de Madrid a pesar de que los colchoneros llegan con una ventaja muy destacada. El partido se disputa en punto de las 14 horas tiempo del centro de Méico en el Estadio Tottenham Hotspur.

Para el juego de vuelta, el Atlético llega con una considerable ventaja luego de ganar en la ida 5-2 con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dominic Solanke y doblete de Julián Álvarez. Se espera que para la vuelta, los Spurs busquen el encuentro desde el inicio.

ALINEACIÓN CONFIRMADA TOTTENHAM VS ATLÉTICO DE MADRID

La alineación del Tottenham es:

Portero: Vicario

Defensas: Porro, Romero, Dragusin, van de Ven y Spence

Mediocampistas; Simons, Sarr, Gray y Tel

Delanteros: Muani

Alineación del Atlético de Madrid:

Portero: Musso

Defensas: Rugerri, Hancko, Le Normand y Molina

Mediocampistas: Lookman, Cardoso, Llorente y Simeone

Delanteros: Griezmann y Álvarez