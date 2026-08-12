Trevor Bauer firma joya de pitcheo y Diablos se pone arriba en la serie ante Guerreros; Toros de Tijuana en el Norte superan a Algodoneros

Los Diablos Rojos del México derrotaron a los Guerreros de Oaxaca con joya de pitcheo de Trevor Bauer para ponerse arriba en la serie del Primer Playoff; en la Zona Norte los Toros dieron otro golpe ante los Algodoneros de Unión Laguna como parte de los encuentros de este inicio de postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

Diablos Rojos del México se midieron en el tercero de la serie llegando al Yu Va, casa de los Guerreros con la encomienda de demostrar porqué fueron los líderes en el rol regular; luego de nueve entradas en las que contaron con el lanzador Trevor Bauer enchufadísimo lograron derrotar por pizarra de 3-1. Bauer lanzó siete entradas en las que permitió tres hits de una carrera, una base por bola y recetó 10 chocolates.

A la ofensiva fue respaldado por Julián Ornelas quien se fue de 4-2 con una impulsada; Barreto de 4-1 con una anotada y una remolcada y Singlenton de 2-1 con una anotada.

El relevo de Diablos con Yacabonis y Anraku también dieron frutos, permitiendo solo un hit sin carreras.

Toros suma victoria ante Algodoneros

En la frontera, los Toros de Tijuana dieron cuenta de los Algodoneros de Unión Laguna en nueve entradas. Los astados dieron un nuevo paso hacia sus aspiraciones de avanzar en la postemporada hacia la Serie de Zona y vencieorn por pizarra de 9-3.

Los Toros contaron con un cuerpo de lanzadores que permitieron solo seis hits y tres carreras; al ataque Celestino se fue de 4-3 con dos carreras y una remolcada; Isaac Rodríguez se fue de 4-2 con dos anotadas .

Cordero se fue de 2-1 con una timbrada y una remolcada en tanto que Pérez firmó partido de 4-2 con una anotada y una empujada.

Los resultados del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol

Diablos Rojos del México 3-1 Guerreros de Oaxaca

Olmecas de Tabasco 7-10 Bravos de León

Toros de Tijuana 9-3 Algodoneros

Caliente de Durango 7-0 Acereros de Monclova

Así marchan las series en el Primer Playoff de la LMB

Piratas 1-1 Pericos

Diablos 2-1 Guerreros

Bravos 2-1 Olmecas

Toros 2-1 Algodoneros

Sultanes 2-0 Charros

Caliente 2-1 Acereros

¡UN RESULTADO QUE MUEVE LA SERIE! ⚖️🫵🏻



Diablos Rojos del México 👹 vence a Guerreros de Oaxaca ⚔️ y toma el control de la batalla 🔥🫡



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