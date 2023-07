Tuca Ferretti asegura que “muchos enemigos” estarán contentos si se va de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se juega la vida en laLeagues Cup frente al Atlanta United. El conjunto celeste está obligado a ganar si quiere continuar con vida en el certamen, en caso de perder frente al cuadro dirigido por Gonzalo Pineda quedarían eliminados y sumarían cinco derrotas consecutivas esta temporada incluyendo tres de Liga BBVA MX y dos en la Leagues Cup.

Ante el rumor de que en la Noria parece que habría un ultimátum por la falta de resultados positivos, el técnico Ricardo Ferretti en aseguró que “muchos enemigos” estarían tristes en caso de no avanzar a los 16vos de final y se diera su destitución.

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

“Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes”, mencionó el Tuca Ferretti en conferencia de prensa.

Te puede interesar:Thor, ¿eres tú? Revelan significado del festejo de Messi en la Leagues Cup

Ferretti tiene claro los puntos a mejorar en Cruz Azul

Por otro lado, Ricardo Ferretti puntualizó en que este tipo de rumores (sobre su salida) no deben afectar a sus jugadores, y está seguro que tiene un grupo maduro que sabe lidiar con este tipo de cosas.

“No creo que lo ustedes dicen les vaya a afectar (a jugadores). Nada les va a pasar. Ellos van a seguir con el que sea. Quiero que estén tranquilos para mañana sacar el resultado por nosotros mismos, por nadie más.”

Ya sobre el funcionamiento y lo que buscará ante el Atlanta United este sábado será mejorar en la contundencia al ataque, buscar ese gol que les de tranquilidad y poder manejar el cotejo frente al cuadro dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda.

“Naturalmente que sí, pero no hay que perder la estabilidad, creo que no puedes volverte loco mientras mantengamos el cero atrás está la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, yo creo que vuelvo a insistir lo que nos falta es ser más contundentes el equipo tuvo un excelente accionar contra Miami y naturalmente tenemos esta esperanza de que los goles nos den la tranquilidad para manejar el partido”, finalizó el Tuca Ferretti.

Te puede interesar: Chivas y América se enfrentarían en 8vos de la Leagues Cup 2023

Cruz Azul se mide al Atlanta United este sábado en un duelo en el que consiga la victoria en tiempo regular o penaltis avanzará a la siguiente ronda de la Leagues Cup.