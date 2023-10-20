Turco Mohamed admite que en Rayados vivió sus momentos más felices

Antonio ‘Turco’ Mohamed admite haber vivido sus momentos más felices con Rayados de Monterrey, sin embargo, busca obtener los 3 puntos con Pumas este sábado 21 de octubre.

Por: Azteca Deportes

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