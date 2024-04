Los partidos que transmitirá TV Azteca de la jornada 16

Solo quedan dos jornadas por disputarse del torneo regular y la fecha 16 arranca el próximo viernes 19 de abril del 2024. Tras la jornada 15, ya hay siete equipos sin posibilidades de entrar al Play In, un equipo con boleto a los Cuartos de Final y cuatro equipos con su pase asegurado al Play In.

El equipo que ya tiene su boleto directo a la Liguilla es el América. Momentáneamente se encuentra en el primer lugar con 32 puntos conseguidos. Faltando dos jornadas por disputarse, ningún equipo lo alcanza a sacar de los primeros seis lugares que clasifican directo a los Cuartos de Final.

Los equipos que ya tienen un lugar en el Play In son: Toluca, Rayados, Cruz Azul y Necaxa. Los cuatro cuentan con posibilidades de entrar a la Liguilla en un lugar directo.

Para la jornada 16, los partidos que se van a jugar son: Mazatlán vs Juárez, Atlético de San Luis vs Toluca, Tijuana vs Puebla, León vs Rayados, Tigres vs Necaxa, Chivas vs Querétaro, Santos vs Pachuca, Pumas vs América y Cruz Azul vs Atlas.

Los partidos que transmitirá TV Azteca

La actividad comienza desde el viernes 19 y podrás disfrutar de dos partidos totalmente en vivo y gratis por TV Azteca. El primer encuentro, que es encargado de iniciar con las emociones y que podrás disfrutar es el de Mazatlán vs Juárez.

El partido será en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México y será en el Estadio El Encanto. El juego lo podrás ver por Azteca siete, la app y la página web de azteca Deportes.

El segundo juego que se va a disputar es el de Tijuana vs Puebla en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El juego será en el Estadio Caliente y lo podrás ver totalmente en vivo y gratis por Azteca Deportes, en la app y página web de Azteca Deportes.

