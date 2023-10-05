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Fútbol

¡Benzema vs Mahrez! TV Azteca transmitirá EN VIVO Al Ittihad vs Al Ahli

En la próxima semana de la Primera División de Arabia Saudita, Al-Ittihad vs Al-Ahli se enfrentarán y TV Azteca lo transmitirá EN VIVO; revisa cuando y donde verlo

Karim Benzema
|@ittihad_en

Escrito por: Ricardo Albarrán

El día de mañana, jueves 5 de octubre, arranca la actividad en la jornada 9 de la Primera División de Arabia Saudita; para la fecha, Al Ittihad vs Al Ahli será uno de los duelos que reunirá a dos de las estrellas de la liga en el país asiático. El duelo será el próximo viernes 6 de octubre y podrás disfrutarlo a través de TV Azteca.

El partido Al Ittihad vs Al Ahli reunirá a estrellas como Fabinho, N'Golo Kanté, Karim Benzema, en el conjunto local, y Edouard Mendy, Gabri Veiga, Franck Kessié, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez y Roberto Firmino, por parte de equipo visitante. La sede del compromiso será el King Abdullah Sports City, con capacidad para más de 60 mil espectadores.

Gol de Karim Benzema | Al-Ittihad 2-1 Al-Hilal | Jornada 5 Liga Saudí

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TV transmitirá EN VIVO el partido Al Ittihad vs Al Ahli | Jornada 9, Primera División de Arabia Saudita

El próximo viernes 6 de octubre, en punto de las 12:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, podrás disfrutar del partido Al Ittihad vs Al Ahli a través de Azteca Deportes Network y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

¿Cómo llega Al Ittihad al partido?

Al Ittihad, conjunto que tiene a Karim Benzema en su plantilla, llega al compromiso de este viernes 6 de octubre con 19 puntos en la clasificación general, unidades que lo ubican en la segunda posición luego de seis victorias y un empate en sus ocho partidos disputados. Además, el conjunto local de este juego, presume ser la mejor defensa del certamen con solo cinco anotaciones en contra.

¿Cómo llega Al Ahli al partido?

Por su parte, Al Ahli, equipo encabezado por Riyad Mahrez, tiene 16 puntos tras sus ocho compromisos disputados. Al conjunto cuatro veces campeón de la Primera División de Arabia Saudita tan solo lo separan cuatro unidades de la cima de la clasificación.

Gol Kessi Al-Nassr Al-Ahli

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