TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Xolos vs Tigres, Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los partidos de Tigres UANL se viven por TV Azteca Deportes, el sábado 25 de octubre se abrirá una vez más el ‘Volcán’ para recibir al conjunto regiomontano para verse las caras con los Xolos de Tijuana. Los pupilos de Guido Pizarro vienen de sacar las tres unidades en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca y buscarán un nuevo triunfo en el Torneo Apertura 2025 ante los dirigidos por Sebastián ‘Loco’ Abreu.

TV Azteca Deportes te llevará EN VIVO y GRATIS el compromiso entre Tigres vs Xolos el sábado 25 de octubre en punto de las 4:50 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva. El partido lo podrás disfrutar por la señal de Azteca Siete, por la APP de Azteca Deportes y por la ágina de aztecadeportes.com EN VIVO y SIN COSTO.

Doble cita por TV Azteca Deportes

En el ya tradicional Viernes Botanero, tendremos un partidazo desde Mazatlán, Sinaloa. Los Cañoneros de Robert Dante Siboldi se enfrentarán a las Águilas del América en El Encanto en punto de las 8:50 pm. Fiel a nuestra tradición, podrás disfrutar este compromiso de la jornada 15 TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García y Zague, además de los compañeros en cancha de Álvaro López Sordo.

Así que ya lo sabes, el futbol mexicano se disfruta por TV Azteca Deportes. Primero, tendremos a los Cañoneros contra el América en el Viernes Botanero y un día después, el ‘Volcán’ nos recibirá para un partidazo entre los Tigres de la UANL y el equipo fronterizo encabezado por una de las joyitas de la Liga MX; Gilberto Mora.