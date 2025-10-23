Lo que se sabe de Hirving ‘Chucky’ Lozano y su separación del San Diego FC por presuntamente gritarle a su entrenador

El delantero mexicano Hirving Lozano es tendencia y ha acaparado espacios en los medios de comunicación y desafortunadamente no es por su accionar en la cancha con el San Diego o con la Selección Mexicana, sino por un altercado en el que presuntamente le reclamó a su entrenador Mike Varas el haberlo cambiado en un partido ante el Houston Dynamo el pasado 4 de octubre.

La bomba estalló en recientes horas, cuando periodistas y medios, expusieron en su sección deportiva la situación y fue confirmado por el propio entrenador Varas, quien sin profundizar en el tema, recalcó que sí hay un tema interno que está siendo tratado con el ex jugador del PSV Eindhoven, Napoli y Pachuca.

¿Cómo fue el reclamo de Chucky Lozano que lo llevó a ser castigado?

Hirving Lozano, de 30 años de edad, parece haber incurrido en una situación en la que el pasado 4 de octubre cuando el timonel del cuadro californiano, decidió sacarlo y meter a Amahl Pellegrino, cuando el partido estaba 1-0 en favor del Dynamo.

Lozano pudo haberse sentido ofendido o señalado a ser el elegido para salir, lo que lo habría llevado a lanzar reclamos muy airados en contra de su estratega, lo que por su puesto también alude al jugador que ingresó por él.

¿Hirving Lozano, pone en riesgo su carrera?

El jugador Chucky Lozano así tiene el alambre su carrera, pues de momento San Diego no solo no lo tiene considerado para jugar pues ante los Timbers el 18 de octubre, el mexicano no fue a la cancha y no entrena en los campos y club de San Diego.

“Ha habido una situación y lo estamos manejando internamente; lo iremos evaluando semana a semana”, comentó el timonel Varas previo al arranque de los Playoffs en la MLS donde de momento, no está Lozano.

Si bien no es el final para Lozano, complica su situación pues perderá la continuidad, lo que lo podría desplazar rumbo a la Fecha FIFA de noviembre en la que México cierra fuerte su preparación en el 2025 en contra de Uruguay y Paraguay.

Y es que con este motivo de indisciplina en el cual de momento no hay argumentos a favor de Lozano, se recuerda que con la Selección Mexicana de Javier Aguirre, también hubo un momento de tensión en la que el propio timonel habló de que Lozano es uno más en el vestidor, que no se tolerarían temas de indisciplina.

“Me gusta el orden, la disciplina, que empezamos de cero. Está como uno más, come con ellos, comparte perfectamente, la conducta, entrena, de momento no hay nada que reprochar. Por lo tanto, bienvenido a la Selección, es un mexicano más”, mencionó en septiembre Aguirre.

Es una gran incógnita qué pasará con Lozano también en Selección y si es que en su último llamado ante Colombia y Ecuador, notificó sobre lo sucedido en San Diego, puesto que posiblemente en esos instantes ya habría sabido sobre su sanción con el club de la MLS que pagó 12 millones de dólares por sus servicios.

