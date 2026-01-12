TV Azteca transmitirá Puebla vs Mazatlán en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha comenzado de gran manera y este martes 13 de enero en punto de las 4:50 pm tiempo del centro de México comienza la Jornada 2 con el partido entre Puebla y Mazatlán que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis y que podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Ambos equipos llegan a este segundo partido del torneo con la ilusión de conseguir su primer triunfo en el torneo luego de que ambos cayeron por la mínima diferencia en la Jornada 1.

El conjunto de La Franja cayó por marcador de 1-0 ante el Atlas en su visita al Estadio Jalisco de Guadalajara tras un gol de penal de Uros Durdevic, mientras que los Cañoneros fueron derrotados 2-1 por los Bravos de Juárez, equipo fronterizo que se alzó con la victoria en El Encanto gracias a las anotaciones de Francisco Nevarez y de Denzell García.

Puebla vs Mazatlán, fecha, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El partido entre Puebla y Mazatlán correspondiente a la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará este martes 13 de enero a las 4:50 pm tiempo del centro de México desde la capital poblana y podrás disfrutarlo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores de México.

Puebla vs Mazatlán

