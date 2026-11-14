Bélgica vs Italia: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la UEFA Nations League

La Fecha FIFA de noviembre cierra el año de actividad con las selecciones nacionales y la UEFA Nations League ofrece partidos de primer nivel. En este caso, el Bélgica vs Italia pinta como uno de los encuentros más relevantes del tiempo reciente para ambos. Literalmente se juegan su clasificación a los cuartos de final… corriendo el riesgo de perder y no pelear por el título en 2027. Ante dicho panorama, no te pierdas el dónde y cómo ver este juego completamente en vivo.

¿Qué esperar del Bélgica vs Italia en la UEFA Nations League?

El seleccionado belga ha estado en constantes cuestionamientos por la falta de resultados importantes en años recientes, tomando en cuenta el gran talento que ha sacado al menos en sus dos últimas generaciones. Y en este nuevo proceso que inicia tras el Mundial 2026, tienen la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, ganando, dejando fuera a Italia y clasificándose a los cuartos de final de la presente Nations League.

Por su parte, los italianos se encuentran en un nuevo intento de renacer. Llevan 3 Mundiales sin aparecer y poco a poco quieren retomar el respeto en la zona. Por ello, un primer paso es asegurar su presencia entre los 8 mejores de Europa en la Liga de Naciones 2026-27. Ante eso, les basta con un empate, aunque igualar les costaría el liderato si Francia gana ante el peor seleccionado del grupo y ya descendido equipo turco.

¿Dónde ver EN VIVO el Bélgica vs Italia de la UEFA Nations League?

En México la oportunidad de ver el futbol de las selecciones europeas ha quedado en una sola posibilidad: SKY Sports. Por eso los que tienen acceso a los servicios de essta TV de Paga, debe asegurarse que todos los paquetes le den acceso a estos encuentros. En ocasiones las ofertas más económicas no cuentan con la apertura para todo el contenido deportivo.

Posibles alineaciones Bélgica vs Italia