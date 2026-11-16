Dinamarca vs Noruega: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la UEFA Nations League

El Futbol Internacional tiene una cita digna de atender el martes en la tarde mexicana, pues el Dinamarca vs Noruega se desarrollará en punto de las 13:45 p.m. (tiempo de la CDMX) en suelo danés. Así, ambas selecciones pelearán por uno de los últimos boletos a los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2026-27. Entérate cómo y dónde ver en vivo.

¿Qué esperar del Dinamarca vs Noruega de la UEFA Nations League?

En general estas dos selecciones han irrumpido como equipos que buscan pelear en la élite. Los daneses tienen la oportunidad de asegurar su boleto para estar entre los mejores 8 de Europa con un empate. Sin embargo, una derrota los eliminaría de manera inmediata. En ese sentido, se puede indicar que la presión recae en ellos por el panorama de jugarse todo en casa.

Mientras tanto, los noruegos saben que solo les sirve el triunfo. Dinamarca tiene 9 puntos y Noruega 6. En ese sentido, si Noruega gana, clasificarían tras haber conseguido los dos triunfos en los enfrentamientos directos ante los daneses. Sin embargo, una derrota seguramente les condenaría a pelear por su sitio en la Liga A en el repechaje/playoffs contra las selecciones (segundas en sus grupos) de la Liga B. Es todo y nada para esta selección.

¿Dónde ver EN VIVO el Dinamarca vs Noruega de UEFA Nations League?

Tal como ha ocurrido desde hace varios años, SKY Sports tiene los derechos de todo el Fútbol Internacional de UEFA. Hoy es posible observar estos duelos en esta cadena o contratando IZZI… pues están viviendo una especie de fusión de compañías. En ese sentido, solamente se te recomienda preguntar directamente con el proveedor, para asegurarte que todos los paquetes de TV de Paga dan acceso a todos los juegos.

Posibles alineaciones Dinamarca vs Noruega