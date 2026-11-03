Dejó el futbol hace 6 años, pero volvió y anotó: la leyenda de la Liga BBVA MX que sorprendió a todos

El futbol internacional vivió uno de los regresos más llamativos de 2026. Jackson Martínez, delantero colombiano que se consagró como leyenda de la Liga BBVA MX con Jaguares de Chiapas, volvió a disputar un partido profesional después de más de 6 años de ausencia y consiguió un gol decisivo con Independiente Medellín. El atacante ingresó desde el banquillo ante Alianza FC y marcó la anotación que aseguró el triunfo por 2-1.

La reaparición del colombiano fue el domingo 1 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Martínez, quien anunció su retiro en diciembre de 2020 por los problemas físicos que arrastraba desde su etapa en Europa, recibió una nueva oportunidad con el equipo donde comenzó su carrera profesional.

Jackson Martínez volvió a disputar un partido profesional después de más de 6 años de ausencia y consiguió un gol.|@j.martinezofficial

El gol de la leyenda de la Liga BBVA MX

El regreso del colombiano ocurrió en el enfrentamiento entre Independiente Medellín y Alianza FC, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El entrenador Luis Amaranto Perea lo llamó al minuto 56 en sustitución de Yony González, cuando el marcador iba 1-1. Incluso el delantero recibió la cinta de capitán durante su ingreso.

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La anotación llegó al minuto 87. Jhon Montaño realizó un remate que pegó en uno de los postes y el balón quedó vagando dentro del área. Martínez aprovechó el rebote y empujó la pelota al fondo de la portería para colocar el 2-1 definitivo. La jugada generó suspenso porque el árbitro anuló inicialmente el tanto por un posible fuera de juego, pero la revisión del VAR confirmó su validez.

Con ese gol, el delantero consiguió un regreso inolvidable después de más de 6 años sin actividad profesional. El encuentro también representó su primera aparición oficial con un equipo después de anunciar su retiro.

Los goles que marcó Martínez en la Liga BBVA MX

La trayectoria de Martínez en México comenzó en 2010, cuando llegó a Jaguares de Chiapas procedente de Independiente Medellín. Su rendimiento con el conjunto chiapaneco lo convirtió en uno de los delanteros extranjeros más destacados de la Liga BBVA MX. En 5 temporadas, el colombiano consiguió 33 goles en 64 partidos, cifras que llamaron la atención de clubes europeos.

Su mejor registro fue durante la campaña 2011-2012, cuando consiguió 19 anotaciones en 15 encuentros. Fue por ello que el Porto de Portugal concretó su fichaje en 2012 por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Su salida representó uno de los traspasos más importantes del futbol mexicano en aquellos años.

Registros de Martínez en Europa

En Portugal, el atacante tuvo uno de los mejores momentos de su carrera. Con el Porto registró 92 goles en 136 partidos y conquistó varios títulos. Además, consiguió el reconocimiento como máximo goleador de la liga portuguesa durante tres temporadas consecutivas, de acuerdo con Goal. Su rendimiento despertó el interés del Atlético de Madrid, equipo al que llegó en 2015.

Sin embargo, los problemas físicos afectaron la continuidad de su carrera. Una lesión en el tobillo, que sufrió durante su etapa con la Selección Colombia en noviembre de 2015, lo alejó de las canchas durante un periodo prolongado y condicionó su rendimiento posterior. Después de pasar por el Atlético de Madrid y Guangzhou Evergrande, llegó al Portimonense de Portugal, donde disputó sus últimos encuentros antes de anunciar su retiro en diciembre de 2020, a los 34 años.