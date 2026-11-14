España vs Inglaterra: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la UEFA Nations League

El futbol internacional tiene en la Nations League de UEFA los platillos más interesantes. Y cuando se habla de la Liga A del Grupo C, el España vs Inglaterra será uno de los partidos más esperados de la jornada de Fecha FIFA en sus actividades de noviembre. En ese sentido, he aquí la mejor información para ver EN VIVO el duelo europeo internacional.

¿Qué esperar del España vs Inglaterra en la UEFA Nations League?

El equipo campeón del mundo logró el primer triunfo de esta Fecha FIFA y tiene todo encaminado para conquistar el Grupo C. Esto le permitiría llegar en lo más alto para la ronda de los 8 mejores, misma que se disputaría el próximo año. Para ello, basta con un empate, el cual se ve bastante cercano a conseguirse. Luis de La Fuente apostó por un equipo con algunas variantes de elementos indispensables frente a Chequia. Parece que ante Inglaterra se expondrá la artillería pesada.

Del lado visitante, saben que la misión es sumamente complicada. En el primer duelo que tuvieron ante España en esta Nations League cayeron 2-3 en casa. Entonces, requieren de un triunfo por más de un gol para quedarse con el primer puesto. Si llegan a ganar por un solo tanto… comienzan a realizarse diversas cuentas para elegir al líder por los goles anotados, diferencia de goles, goles recibidos, etcétera. Por lo tanto… se espera un duelo de primer nivel.

¿Dónde ver EN VIVO el España vs Inglaterra de la UEFA Nations League?

Tal como ha ocurrido en los años recientes, el sitio donde se puede ver el futbol internacional europeo es el espacio de SKY Sports. En ese sentido, solamente se debe corroborar si en todos los planes de TV de Paga se observan los encuentros. Y es que en ocasiones los paquetes más económicos no tienen toda la oferta deportiva.

Posibles alineaciones España vs Inglaterra