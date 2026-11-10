Luis de la Fuente a sus 65 años: esta es la rutina que hace el seleccionador nacional de España para ganar fuerza e incrementar masa muscular

Aunque muchos aficionados de futbol le conocen, otros tantos no saben quién es Luis de la Fuente. Sin embargo, no solo por el aspecto futbolístico se le ha destacado, sino por su impresionante físico a los 65 años. Por ello, se comparte un poco de las prioridades que establece el DT de España, quien se enfoca bastante en la fuerza y el incremento de la masa muscular.

¿Cuál es la rutina de Luis de la Fuente para fortalecer su cuerpo a los 65 años?

Algo en lo que se enfatiza bastante en el mundo fitness es la ejercitación enfocada en la fuerza. Aunque otras actividades aeróbicas cubren aspectos de relevancia, con el paso de los años el cuerpo se debilita y pierde masa muscular. Por ello, Luis de la Fuente trabaja en demasía estos aspectos. Y no se trata de un ámbito específicamente estético, sino de una poderosa razón para obtener fuerza cuando la edad avanza.

La sarcopenia (pérdida de masa muscular) es algo que puede ocurrir desde los 30 años. Por ello la recomendación es comenzar lo antes posible. Vikika Costa, entrenadora y fundadora de Entrena virtual advierte sobre este tema: “Durante años nos vendieron que entrenar era estética. Lo que de verdad estamos entrenando es cómo vamos a vivir los últimos 20 años”.

Es por eso que casos como los de Luis de la Fuente pueden animar a los seguidores de su carrera o de los jugadores a los que entrena… para justamente entrenarse priorizando el fortalecimiento de sus diferentes músculos y así el incremento de su masa muscular. Y es que el énfasis es tan claro al hablar de un mantenimiento de capacidades funcionales que son básicas para el paso de los años.

¿Cuáles son los mejores ejercicios de fuerza… como los que entrena Luis de la Fuente?

En realidad todos los ejercicios que estén catalogados como de fuerza, servirán para que tu cuerpo se vea beneficiado. Allí los expertos advierten que no te enfoques en levantar mucho peso. Puedes iniciar poco a poco y trabajando con constancia, lograrás que tu físico cambie, pero con una finalidad de un mejor envejecimiento. Esto se indica así porque muchas personas llegan a los 60 o 70 años con incapacidades para caminar, subir escaleras, agacharse… y es porque no cuidaron su movilidad cuando tuvieron que hacerlo.