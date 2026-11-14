Francia vs Turquía: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la UEFA Nations League

Este podría considerarse un duelo sin relevancia ante el nivel mostrado por ambos equipos en la presente Nations League, sin embargo no deberías perderte el Francia vs Turquía. Ambos se juegan cosas bastante particulares, por lo que conviene enterarte de dónde y cómo ver EN VIVO este cierre de Liga de Naciones en su fase regular. A continuación encontrarás todos los detalles.

¿Qué esperar del Francia vs Turquía en la UEFA Nations League?

Por parte de los franceses la exigencia es ganar y si los resultados se combinan, quedar líder de grupo. Sin embargo, la tensión existe al entender que en caso de perder (y que Bélgica le gane a Italia)… podrían quedarse sin cuartos de final de Nations League. Esto sería un terrible resultado para el inicio de proyecto con Zinedine Zidane. En ese sentido, la misión es clara: ganar y dejar sin unidades a unos decepcionantes turcos.

La Turquía llena de talento que incluso jugó la Copa del Mundo 2026 parece que no está lista (o tal vez fue un espejismo) para jugar contra la élite europea. Por ello, en esta última fecha se juegan su descenso directo de vuelta a la Liga B… o pelear por su sitio en el repechaje de UEFA. Para esta segunda situación, deben ganar y esperar ser dos de las mejores selecciones que terminaron en cuarto lugar de la Liga A.

¿Dónde ver EN VIVO el Francia vs Turquía de la UEFA Nations League?

En los últimos años la cadena que se adueñó de la transmisión de UEFA en el ámbito de selecciones nacionales fue SKY Sports. Por ello, estos duelos pueden verse en dicho servicio de TV de Paga (que hoy está en medio de una fusión con IZZI). Sin embargo, se recomienda asegurar si todos los paquetes que puedes contratar tienen acceso a estos duelos internacionales de futbol.

Posibles alineaciones Francia vs Turquía